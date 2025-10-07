В Петербурге создали видеокамеру для работы при 1000 градусах

Ученые из Санкт-Петербурга разработали видеокамеру, способную функционировать при температуре до тысячи градусов.

Как сообщает ТАСС, устройство создано специалистами Научно-исследовательского института телевидения, входящего в госкорпорацию «Ростех». Оборудование успешно прошло испытания и уже запущено в производство.

Устройство сохраняет работоспособность при давлении до 9 мегапаскаль и различном освещении — от глубоких сумерек до яркости в 100 тысяч люкс. По данным агентства, применение камеры повысило точность работы прибора в четыре раза. Конструкция предусматривает специальное расположение входного зрачка объектива для защиты от теплопередачи.

Внешне изделие представляет собой блок с титановым корпусом и кварцевым защитным стеклом. Внутри размещены матричный фотоприемник с широкоугольным объективом, датчики давления и температуры, а также модуль Wi-Fi. Все компоненты подобраны с учетом устойчивости к температурным перепадам и высокому давлению.