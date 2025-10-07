Число жертв суррогатного алкоголя в Ленобласти достигло 45

Количество летальных случаев от употребления суррогатного алкоголя с метанолом в Ленинградской области увеличилось до 45 человек.
Об этом проинформировала пресс-служба Следственного комитета России, подтвердив трагическую статистику по региону. Жертвами опасной продукции стали жители нескольких районов области.
По данным правоохранительных органов, отравления со смертельным исходом зафиксированы в Волосовском, Гатчинском, Кингисеппском, Приозерском и Тосненском районах.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал произошедшее как чрезвычайное происшествие, выходящее за рамки обычного. По его словам, несмотря на существующие строгие законы, ситуация требует повышенного внимания.
Песков отметил, что текущее законодательство в сфере оборота алкоголя является достаточно жестким, однако трагедия такого масштаба заставляет пересмотреть подходы к работе.