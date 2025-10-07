Петербурженка получила 300 тысяч за преждевременную выписку из больницы

Жительница Санкт-Петербурга получила компенсацию за преждевременную выписку из медицинского учреждения, которая привела к осложнениям.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу, 44-летняя женщина получила свыше 300 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда и утраченного заработка. Основанием для выплаты стало решение городского суда.

Исполнительный документ поступил в Купчинское отделение Фрунзенского района, установившее факт нарушений при выписке пациентки. После плановой операции женщину преждевременно выписали, что вызвало повторные госпитализации с кровотечением. Проверка выявила нарушения в действиях врачей второго медицинского учреждения, где проводилось экстренное лечение.

Для принудительного исполнения судебного акта приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении пяти единиц специализированного транспорта организации. Также был начислен исполнительский сбор в размере 21 тысячи рублей, после чего учреждение произвело полную выплату на депозитный счет отдела.