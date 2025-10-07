Петербургский лицей заключил партнерское соглашение с «Горэлектротрансом»

Санкт-Петербургское предприятие «Горэлектротранс» и лицей № 393 Кировского района заключили партнерское соглашение о сетевой реализации образовательной программы.

Документ предусматривает сотрудничество в рамках направления «Индивидуальный проект» для десятиклассников технологического профиля. Как сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс», после подписания документа первую лекцию для учащихся провел директор предприятия Денис Минкин.

Старшеклассники получат поддержку от экспертов транспортного предприятия и центра «Сириус» в рамках проектной деятельности, а лучшие разработки могут быть реализованы на базе партнера.

По словам начальника управления образования администрации Кировского района Юлии Ступак, специалисты центра «Сириус» обладают уникальными возможностями для вовлечения школьников в научную деятельность. Директор лицея Ольга Титова отметила высокую интенсивность образовательных программ, требующих постоянного контроля знаний.