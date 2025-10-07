Девушка требует через суд встреч с младшей сестрой

В Санкт-Петербурге жительница обратилась в суд с требованием установить порядок общения со своей несовершеннолетней сестрой.

По информации телеканала «Санкт-Петербург», исковое заявление было подано против матери, которая препятствует контактам между дочерьми.

Истица указала, что мать по неизвестным причинам прекратила с ней общение и блокирует контакты с младшей сестрой. По словам заявительницы, несовершеннолетняя сестра самостоятельно пыталась установить связь, но мать обнаружила это и заблокировала общение. Сообщается, что женщина пригрозила обращением в полицию.

Девушка просит суд определить порядок общения, разрешив встречи и переписку в мессенджерах. Она считает, что сложившаяся ситуация негативно влияет на эмоциональное состояние ребенка. В настоящее время суд приступил к рассмотрению данного гражданского дела.