Подозреваемого в продаже суррогатного алкоголя в Ленобласти заключили под стражу

Прокуратура Ленинградской области поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого в распространении суррогатной алкогольной продукции.

По данным пресс-службы Прокуратуры Ленинградской области, уголовное дело о незаконном сбыте алкоголя расследуется под надзором ведомства. Следствие устанавливает все обстоятельства противоправной деятельности.

Согласно полученным данным, 44-летний житель Санкт-Петербурга, являвшийся фактическим руководителем склада в поселке Трубников Бор Тосненского района, организовал систему незаконного сбыта алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. На указанном складе хранилась продукция, которая ранее была изъята правоохранительными органами в качестве вещественных доказательств по административным и уголовным делам.

Распространение опасной для жизни и здоровья продукции привело к гибели людей. Прокуратура региона, проанализировав собранные доказательства, поддержала позицию следствия о необходимости заключения подозреваемого под стражу. Решение по мере пресечения будет принимать суд на основе представленных материалов.