Колесов сообщил о рекордной температуре для октября в Петербурге

В Санкт-Петербурге зафиксирована аномально высокая температура воздуха, приблизившись к историческому рекорду.

Как сообщает начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале, в центре города столбики термометров показали +16,5 градусов. Данное значение стало вторым в метеорологической истории города для седьмого октября.

Абсолютный максимум для этой даты составляет +16,8 градусов и был установлен в 1943 году. Теплая погода обусловлена повышенным атмосферным давлением, достигшим 1023 гПа, и активной солнечной радиацией. По словам специалиста, такие температурные показатели превысили ожидаемые значения.

Ранее Колесов сообщал, что в ближайшие дни в Северной столице сохранится сухая погода с температурами до +15 градусов. Однако уже к четвергу ожидается похолодание до +10…+11 градусов вместе с осадками. Следующая неделя принесет более существенное понижение температурного фона, соответствующее климатической норме.