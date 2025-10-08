Мишустин поблагодарил Ленобласть за стабилизацию рынка яиц

Председатель Правительства России Михаил Мишустин выразил благодарность Ленинградской области за содействие в решении проблемы дефицита яиц на внутреннем рынке.

Церемония состоялась 8 октября в Москве в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень — 2025». По информации Комитета по АПК Ленинградской области, регион стал одной из ключевых производственных баз, обеспечивающих стабилизацию поставок продукции в стране.

Производственные показатели области демонстрируют устойчивый рост — в 2024 году было произведено свыше 3,6 млрд яиц. Этот результат на 4,7% превысил объемы 2023 года. Доля региона в общероссийском производстве, составившем 46,5 млрд штук, достигла 7,7%. Ежедневно предприятия области отгружают миллионы единиц продукции для обеспечения потребительского рынка.

На выставке премьер-министру также представили разработанную в Ленинградской области цифровую программу для управления молочным стадом.

Ранее сообщалось о возможном зимнем подорожании яиц в Петербурге к 2026 году в связи с изменением рациона кормления птицы и традиционным ростом спроса в предпраздничный период.