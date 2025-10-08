Агропромышленный комплекс России за последние десять лет увеличился более чем на 50%.

Об этом заявил председатель Правительства Михаил Мишустин. Ярким примером успешного развития отрасли является Ленинградская область, где демонстрируется стабильная положительная динамика.

Как сообщает allnw.ru, регион сохраняет лидирующие позиции в производстве молока высшего сорта, а также является флагманом в области птицеводства и свиноводства. Кроме того, область входит в число ключевых производителей товарной рыбы, внося существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Реализуются крупные инвестиционные проекты, включая строительство новых тепличных комплексов.

Премьер-министр отметил, что отрасль стала высокотехнологичной и конкурентоспособной, что укрепило позиции России на мировых рынках. Достижения Ленинградской области, где исторически развита перерабатывающая промышленность, наглядно подтверждают общероссийский тренд роста агропромышленного комплекса за указанный период.