Автоэксперт Федоров рассказал о новых правилах замены резины

В России с 2025 года скорректированы нормативы сезонной замены автомобильных шин.

По данным 360.ru, использование шипованной резины становится обязательным с первого декабря по первое марта. Для холодных регионов этот период может продлеваться до апреля или мая.

Как сообщает автоэксперт Павел Федоров, основные принципы замены сохранились — водителям следует ориентироваться на погодные условия. Переход на зимние шины необходим при температуре ниже семи градусов тепла. Штраф за нарушение новых правил составит 500 рублей.

Эксперт пояснил, что законодательство разрешает использование всесезонной резины в течение всего года. Однако такие шины демонстрируют худшие характеристики на льду по сравнению с шипованными или фрикционными моделями. В Москве переобувать автомобиль рекомендуется в конце октября.