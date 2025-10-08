Бюджетные места в колледжах Петербурга увеличились на 28%

В Санкт-Петербурге зафиксирован значительный рост приема абитуриентов на востребованные специальности в колледжах.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», предварительные результаты эксперимента показали увеличение на более чем 28%.

Экспериментальная программа позволила девятиклассникам получить аттестат после успешной сдачи двух экзаменов и поступить на бюджетные места по 19 профессиям. Это способствовало сокращению числа выпускников, не получивших аттестат об основном образовании.

Для студентов рабочих специальностей в городе создается современная инфраструктура, включая пять образовательных полигонов и один образовательный завод. В рамках проекта «Моя первая профессия» около пяти тысяч школьников уже получили соответствующие сертификаты.