Шуваловский лес в Петербурге сохранит статус рекреационной зоны

Шуваловский лес в Санкт-Петербурге сохранит статус рекреационной территории после решения судебной инстанции.

Третий кассационный суд общей юрисдикции отказал специализированному застройщику «Вектор» в удовлетворении жалобы. Ранее судебным решением была восстановлена законность рекреационной зоны на участках леса площадью 13,8 га.

Как сообщает ТАСС, на судебное заседание пришли несколько десятков жителей Приморского района и активистов. Многие из них не смогли попасть в зал заседаний из-за недостаточного количества мест. Присутствующие встретили решение суда аплодисментами и поблагодарили судей за верное решение.

Застройщик может попытаться обжаловать определение только в Верховном суде России. Спор касается изменения функциональной зоны с жилой застройки на рекреационную согласно нормам генплана 2023 года. Представители власти обосновывали необходимость изменений многочисленными обращениями жителей.