Четверг, 9 октября 2025
$81.93 €95.67 ¥11.37
6.7 C
Санкт-Петербург
Новости

Каждая вторая россиянка красится перед рабочими видеозвонками

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Примерно 68% работающих в офисе россиянок регулярно используют косметику, в то время как среди сотрудниц на удаленке этот показатель составляет 26%.

Большинство работающих женщин рассматривают макияж как необходимый элемент подготовки к рабочему дню. Среди офисных сотрудниц косметику регулярно используют 68%, тогда как среди удаленных работниц — 26%. При этом каждая вторая женщина на удаленке (52%) призналась, что всегда красится перед участием в рабочих видеозвонках, сообщают эксперты из SuperJob.

Работодатели не считают ухоженность сотрудниц важным карьерным фактором, оценивая его влияние в среднем в 4 балла из 10 возможных. Около 35% рекрутеров заявили об отсутствии какого-либо влияния внешнего вида на карьерное продвижение.

Работающие женщины оценивают влияние макияжа на карьеру еще ниже — в среднем 3,5 балла среди регулярно пользующихся косметикой и 3 балла среди применяющих ее эпизодически.

Критические замечания относительно макияжа со стороны руководства или коллег получали менее 1% опрошенных женщин, при этом в 85% компаний замечания сотрудницам относительно макияжа не практикуются.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

В Курортном районе заработала новая подстанция

Объект, построенный полностью на отечественном оборудовании, обеспечит надежным электроснабжением жителей района и крупные медицинские центры.В Курортном районе Санкт-Петербурга состоялся торжественный пуск новой высокоавтоматизированной подстанции 35 кВ «Песочная». Объект мощностью 20 МВА призван значительно повысить надежность энергоснабжения потребителей.Как пояснил генеральный директор компании «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин, на подстанции применены современные технологии.«Управление подстанцией не требует постоянного присутствия персонала, параметры сети и состояние оборудования контролируются дистанционно, в режиме реального времени. Все данные передаются в Центр управления сетями компании», — отметил Игорь Кузьмин.Новая подстанция станет важным звеном энергосистемы Курортного района. Она обеспечит надежное электроснабжение жителей, а также крупных медицинских учреждений. В их числе — НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова и Клинический центр...
Читать далее
Новости

Жилком и УК обсудили новый подход к формированию тарифа на содержание домов

Глава Жилищного комитета Денис Удод и руководители УК Петербурга встретились за круглым столом, чтобы обсудить "Практический опыт и рекомендации по эксплуатации многоквартирного дома со сложным инженерным оборудованием с использованием тарифа, установленного на основании минимального перечня работ и услуг".Злободневную тему подняли на рассмотрение 24 сентября. Эксперты считают, что нынешняя система формирования тарифа отличается обобщенностью и не принимает во внимание конкретные издержки на содержание отдельных домов. Из-за этого возникает проблема несоответствия установленного тарифа фактическим затратам на эксплуатацию жилья. В итоге жильцы постепенно адаптируются к искусственно сниженным платежам и отказываются оплачивать объективную стоимость коммунальных услуг, а управляющие компании вынуждены либо терпеть убытки, либо балансировать в сложных экономических условиях.Жилком предлагает дифференцированный подход, где будет учитываться тип дома, его площадь, конфигурация придомовой территории, состояние...
Читать далее

Популярное

авто суд погода убийство Россия петербург метро пожар прокуратура общество алкоголь ремонт статистика закон туризм москва работа недвижимость религия семья деньги васильевский остров продукты стрельба здоровье экология мчс арест выставка тепло производство штраф валюта самолет город мошенники мвд опрос газ нападение путин автобус зарплата автомобиль ск

Новости дня

Город

Около 61% петербуржцев ориентируются на размер зарплаты при трудоустройстве

Новости

За месяц на территории Петербурга поисковики нашли 302 человека

Новости

Пять автомобилей пострадали в ночном пожаре на Васильевском острове

Новости

Школьница устроила поджог вышки связи ради iPhone

Новости

Убийство на Кременчугской улице произошло на почве финансового конфликта

Ленинградская область

Гендиректору склада с суррогатным алкоголем продлили арест

Новости

Смольный требует от УК «Евро Сити СПб» ремонта фасадов

Новости

Шуваловский лес в Петербурге сохранит статус рекреационной зоны

Ленинградская область

Ленобласть лидирует в России по производству молока

Новости

Автоэксперт Федоров рассказал о новых правилах замены резины

Новости

Бюджетные места в колледжах Петербурга увеличились на 28%

Новости

В Петербурге вводят правила для курьерских самокатов

Ленинградская область

Агропром России вырос более чем на 50 процентов за 10 лет

Ленинградская область

В правительстве Ленобласти увеличится число вице-губернаторов

Новости

Герцогиня Меган поддерживает подругу после смерти ребенка

Новости

Эксперт Арутюнов предупредил об опасности самоизоляции в туризме

Ленинградская область

Ленобласть привезла в Москву ладью с продуктами

Ленинградская область

Мишустин поблагодарил Ленобласть за стабилизацию рынка яиц

Новости

Трейдер Силаев спрогнозировал динамику валютных курсов

Новости

Турецкие авиалинии задержали рейс из Антальи в Петербург

Новости

В Петербурге внедрили первого робота-уборщика для жилых домов

Новости

Управляющая компания оштрафована на 250 тысяч рублей

Новости

Священник Макаров назвал Князь-Владимирский собор героическим

Новости

Автобусный вокзал Петербурга обслужил свыше полмиллиона пассажиров

Новости

УФАС оштрафовало «Тбанк» на 500 тысяч рублей

Вне СПб

Бобров представит цифровые решения Москвы по земельному надзору на форуме

Новости

В России лишили приобретенного гражданства свыше 2800 человек

Новости

Три станции петербургского метро ждет ремонт в 2026 году

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb