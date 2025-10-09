Каждая вторая россиянка красится перед рабочими видеозвонками

Примерно 68% работающих в офисе россиянок регулярно используют косметику, в то время как среди сотрудниц на удаленке этот показатель составляет 26%.

Большинство работающих женщин рассматривают макияж как необходимый элемент подготовки к рабочему дню. Среди офисных сотрудниц косметику регулярно используют 68%, тогда как среди удаленных работниц — 26%. При этом каждая вторая женщина на удаленке (52%) призналась, что всегда красится перед участием в рабочих видеозвонках, сообщают эксперты из SuperJob.

Работодатели не считают ухоженность сотрудниц важным карьерным фактором, оценивая его влияние в среднем в 4 балла из 10 возможных. Около 35% рекрутеров заявили об отсутствии какого-либо влияния внешнего вида на карьерное продвижение.

Работающие женщины оценивают влияние макияжа на карьеру еще ниже — в среднем 3,5 балла среди регулярно пользующихся косметикой и 3 балла среди применяющих ее эпизодически.

Критические замечания относительно макияжа со стороны руководства или коллег получали менее 1% опрошенных женщин, при этом в 85% компаний замечания сотрудницам относительно макияжа не практикуются.