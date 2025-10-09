Ленобласть признана самым технически оснащенным аграрным регионом

Ленинградская область признана лидером России по уровню технической оснащенности сельского хозяйства. Эксперты отметили достижения региона на выставке «Золотая осень» в Москве.

Показатель мощности техники в Ленинградской области достиг 215 лошадиных сил на 100 гектаров полей, что вывело регион на первое место в стране по оснащенности аграрного сектора. Такой результат стал возможен благодаря реализации областной программы, компенсирующей до 40% стоимости новой сельскохозяйственной техники для фермерских хозяйств.

В текущем году с использованием государственной поддержки аграрии приобрели 658 единиц техники. На будущий год уже запланированы новые закупки. В ходе Всероссийского чемпионата по пахоте заключены договоры на поставку 71 машины.

Высокая степень механизации позволяет успешно проводить посевные и уборочные работы даже в сложных климатических условиях Северо-Запада, отмечает allnw.ru.

Опыт Ленинградской области вызвал интерес на федеральном уровне. Губернатор Александр Дрозденко предложил создать аналогичную программу технического оснащения для аграрного сектора всей страны.