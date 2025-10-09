Хакеры могут украсть личные данные через общественные порты для зарядки

Использование общественных зарядных станций для смартфонов может привести к утечке конфиденциальных данных. Киберпреступники внедряют в USB-порты специальные устройства для хищения информации.

Подключение мобильных устройств к зарядным станциям в аэропортах, торговых центрах и кафе создает серьезные риски для информационной безопасности. Злоумышленники могут модифицировать USB-порты, превращая их в инструменты для несанкционированного доступа к данным.

При подключении смартфон может идентифицировать зарядную станцию как доверенное устройство. Это открывает возможности для установки вредоносного программного обеспечения или прямого хищения конфиденциальной информации, сообщает «ФедералПресс».

Особую опасность представляют устаревшие модели телефонов, владельцы которых не устанавливают обновления операционной системы. Сигналом потенциальной угрозы служит появление на экране запроса на предоставление прав доступа к данным. Специалисты рекомендуют для безопасной зарядки использовать power bank, собственное зарядное устройство с подключением к розетке или специальные кабели, не поддерживающие передачу данных.

Отдельное внимание эксперты уделяют правилам эксплуатации аккумуляторов современных гаджетов. Литий-ионные батареи подвержены деградации при постоянной зарядке до 100%. Оптимальным считается поддержание уровня заряда в диапазоне 35-40%.