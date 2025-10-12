В Приозерске возбудили дело о поджоге двери квартиры пожилой женщины

В Приозерске Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту поджога входной двери квартиры 78-летней жительницы. Инцидент произошел 10 октября в доме на Красноармейской улице.

По данным полиции, установлена возможная причастность к поджогу 51-летней знакомой потерпевшей. Предположительно, между женщинами существует давний конфликт, который мог стать причиной инцидента. В результате поджога пострадавших нет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение имущества). Полиция Приозерского района проводит проверку по факту происшествия и устанавливает все обстоятельства случившегося.