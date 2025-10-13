Ученые обнаружили у вируса гриппа способность к быстрой адаптации

Вирус гриппа обладает способностью быстро адаптироваться к окружающей среде, включая выработанные после вакцинации антитела.

Грипп демонстрирует способность активно адаптироваться к окружающей среде, включая выработанные после вакцинации антитела. По информации вирусолога Светланы Протасовой, обнаруженные антитела служат для вируса сигналом к изменению поверхностных антигенов — гемагглютинина и нейраминидазы. Этот механизм позволяет патогену избегать уничтожения иммунной системой.

Количество идентифицированных штаммов вируса гриппа превышает 25 000 и продолжает увеличиваться. Стремительная мутация вируса опережает темпы производства вакцин, что объясняет частное несовпадение вакцинных и циркулирующих штаммов. Тактика изменения поверхностных антигенов вирусом гриппа пока не полностью изучена научным сообществом, добавила вирусолог в беседе с RuNews24.ru.

По словам Протасовой, человеческий организм обладает альтернативным типом иммунной защиты против гриппа через Т-лимфоциты. Эти клетки способны уничтожать все штаммы вируса гриппа, обеспечивая практически пожизненную защиту. Вакцинация от гриппа основана на введении ослабленных или инактивированных штаммов вируса для стимуляции выработки антител. Однако эффективность этого метода ограничена постоянной мутацией вируса.