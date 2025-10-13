Премия моды DRESS CODE AWARD пройдет в октябре в новом формате

Национальная премия в области моды и индустрии красоты DRESS CODE AWARD в 2025 году изменит формат. Мероприятие, объединяющее лидеров рынка для популяризации их достижений, будет состоять из двух отдельных дней с общей целью создать пространство для диалога и новых возможностей.

Первый день, 19 октября, будет посвящен деловой программе. На площадке «Точка кипения – ПромТехДизайн» пройдет форум «Российская мода: онлайн и офлайн ритейл 2025». В его программу войдут экспо-зона лауреатов и партнеров премии, деловые выступления экспертов от таких компаний, как Lamoda и крупнейшие универмаги Москвы и Санкт-Петербурга, а также пространство для нетворкинга с байерами и представителями СМИ. Завершится день фуршетом. Форум открыт для всех желающих по обязательной предварительной регистрации.

Второй день, 20 октября, отведен под торжественную церемонию награждения. Она состоится в ресторане «Палкинъ». Гостей вечера ждет сбор в welcome-зоне, непосредственно церемония вручения наград, гала-ужин и концертная программа с участием ведущих артистов Санкт-Петербурга.

Получить награду DRESS CODE AWARD считается знаком признания таланта и инноваций на федеральном уровне. Премия закрепляет статус лауреатов и вводит их в число компаний, определяющих развитие моды и красоты в России, формируя сообщество лидеров, задающих новые стандарты стиля и бизнес-культуры.