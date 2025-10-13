ТЮЗ имени Брянцева представил программу 104-го сезона

Театр Юных Зрителей имени Брянцева открыл 104-й сезон новыми постановками и масштабными гастролями.

ТЮЗ имени Брянцева начал свой 104-й сезон. Директор учреждения Светлана Лаврецова сообщила, что театр продолжит работать в том же интенсивном режиме, который был задан ранее.

В разговоре с «Петербургским дневником» Лаврецова пообещала петербуржцам и гостям Северной столицы ряд премьер, а зрителям из других регионов и стран — гастроли с последними и наиболее востребованными спектаклями.

Открытием сезона стала постановка «Ангелы над городом». Эта работа является режиссерским дебютом заслуженного артиста России Бориса Ивушина, созданной по произведениям Андрея Логинова «У каждого свой Петербург». Лаврецова отметила, что для Ивушина этот спектакль стал глубоко личным, поскольку в основу легли истории военного поколения, переданные артистом.