Автовладельцы из Петербурга получили сообщения о новых парковочных тарифах

В Санкт-Петербурге введут динамическое ценообразование для платных парковок. Новые тарифы затронут центральные районы Северной столицы и будут зависеть от уровня заполняемости парковочных зон.

С 15 октября власти ввели новую систему тарифов для платных парковок в центральных районах города. Пользователи мобильного приложения «Парковки Санкт-Петербург» уже начали получать уведомления о предстоящих изменениях.

Новые правила затронут Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский районы. Основным нововведением стала привязка стоимости парковки к уровню заполняемости парковочных зон. Система предусматривает четыре коэффициента загрузки: при заполнении менее 50%, от 50 до 70%, от 70 до 85% и свыше 85%.

Дифференцированные тарифы установлены для различных категорий транспортных средств. Для мототранспорта стоимость составит от 50 до 180 рублей в час, для легковых автомобилей — от 100 до 360 рублей, для грузового транспорта — от 200 до 720 рублей. После первого часа парковки сохраняется поминутная оплата, которая также будет зависеть от коэффициента загрузки, сообщает Мойка78.

Отметим, что для жителей домов в зоне платной парковки полностью сохранены существующие льготы. Годовое парковочное разрешение для легковых автомобилей останется по прежней стоимости — 2640 рублей. Все ранее оформленные разрешения продолжают действовать до окончания своего срока. Режим работы парковок не изменился: платный период с 08:00 до 20:00, в остальное время — бесплатно.