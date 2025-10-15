Полиция выявила 43 нелегальных мигранта в Ленобласти

Правоохранительные органы организовали масштабный рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства в южных районах Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, операция продолжалась два дня и охватила сельские населенные пункты Гатчинского и Лужского районов. Основной ее задачей было выявление лиц, незаконно находящихся на территории региона.

В первый день мероприятия проверки прошли в деревне Низовская, поселке Красный мак Лужского района и поселке Дивенский Гатчинского района. На следующий день работа велась в деревне Сорочкино и на территории десяти садоводств массива Мшинское в том же районе. Всего инспекции подверглись жители 13 многоквартирных домов и почти 2 тысяч частных домовладений.

В ходе рейда были установлены личности около 300 иностранных граждан, большинство из которых имели законные основания для пребывания. Однако у 43 приезжих обнаружены грубые нарушения миграционного законодательства, выразившиеся в нелегальном проживании. В отношении этих лиц составлены административные протоколы, и решается вопрос об их принудительном выдворении за пределы Российской Федерации.