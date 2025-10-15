В Петербурге началось банкротство «Таврического»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области сегодня рассмотрит заявление Центробанка о признании «Таврического» банкротом.

Данные о предстоящем заседании размещены на интернет-портале «Электронное правосудие». Второго сентября регулятор аннулировал у кредитной организации лицензию по причине полной потери капитала.

Общий объем обязательств Агентства по страхованию вкладов перед клиентами финансового учреждения достиг 56,5 млрд рублей. К седьмому октября компенсации в установленных рамках получили более чем 47 тысяч человек из 57 тысяч. Сумма выплат уже превысила 52,7 млрд рублей.

Учреждение было создано в Северной столице в 1993 году, а серьезные трудности начались в декабре 2014 года. Для санации был привлечен банк МФК, получивший на эти цели кредит в 28 млрд рублей. Завершение оздоровления планировалось на первое июля 2035 года.