Колесов предупредил о похолодании в Петербурге и Ленобласти

Начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов сообщил о предстоящем похолодании в регионе после кратковременного теплого циклона.

Он рекомендует пропустить завтрашний день, 16 октября, с температурой до +11 градусов и дождем, сосредоточив внимание на похолодании, которое начнется в ночь на пятницу.

Как сообщает начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале, в ночь на 17 октября температура воздуха в Ленинградской области понизится до -2…+2 градусов, с отрицательными значениями на севере региона. В Санкт-Петербурге ожидается 0…+2 градуса. К субботе морозы усилятся до 0…-4 градусов по области, а в воскресенье наступит самая холодная ночь с температурой от 0 до -5 градусов.

Колесов подчеркнул, что при этом дневная температура в Санкт-Петербурге в этот трехдневный период составит +5…+7 градусов. Осадков не планируется, дороги останутся сухими. Метеоролог отметил, что решение о смене шин каждый принимает самостоятельно, напомнив о типичной для региона цикличности погоды.