Врач Дмитренко поддержала запрет газировки для несовершеннолетних

Врач Екатерина Дмитренко прокомментировала возможное ограничение продажи сладких газированных напитков несовершеннолетним в России.

По данным RuNews24.ru, инициатива, находящаяся на рассмотрении в Госдуме, аналогична уже действующему запрету на энергетики для молодежи.

Специалист отметила, что медицинские исследования подтверждают связь между употреблением сладкой газировки и риском развития ожирения, диабета второго типа и других метаболических заболеваний.

При этом врач предупредила о возможном эффекте обратной связи, когда подростки начинают искать обходные пути для получения запрещенных продуктов.

Помимо ограничительных мер, эксперт подчеркнула важность формирования правильных пищевых привычек через образовательные программы. По ее мнению, необходимо развивать осознанный подход к питанию среди молодежи, сочетая запреты с просветительской работой.