Две полосы на внутреннем кольце КАД закроют для движения

На Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга перенесены сроки начала работ по устранению колейности покрытия.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», начало работ на 55 километре внутреннего кольца перенесено с 11 на 18 октября 2025 года в связи с неблагоприятными погодными условиями. Решение было принято управлением федеральных автодорог совместно с подрядной организацией.

На участке между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной будут перекрыты первая и вторая полосы движения. По третьей и четвертой полосам будет действовать ограничение скорости до 50 километров в час. Работы будут выполняться в круглосуточном режиме с применением временных дорожных знаков и специального ограждения.

Подрядной организацией выступает АО «ПО РосДорСтрой». Срок завершения работ запланирован на 20 октября текущего года. Ведомство приносит извинения за временные неудобства, связанные с проведением ремонтных работ на автомобильной дороге федерального значения.