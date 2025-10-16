ГУП «Леноблводоканал» объявил амнистию для подключений

ГУП «Леноблводоканал» предоставляет жителям Ленинградской области возможность легализовать незарегистрированные подключения к инженерным сетям.

Как сообщает «Невский проспект», соответствующая акция продлится до 1 ноября 2025 года. В течение этого периода можно без штрафных санкций узаконить присоединения к системам водоснабжения и водоотведения.

Для урегулирования статуса подключений потребителям необходимо обратиться в производственное управление предприятия своего района. Как физические, так и юридические лица должны подать заявление о заключении договора на поставку коммунального ресурса. Контактная информация всех управлений размещена на официальном сайте «Леноблводоканала».

После указанной даты предприятие усилит работу по выявлению нелегальных врезок. Нарушителям грозит отключение от сетей и значительные финансовые санкции. Размер штрафов может достигать сотен тысяч рублей и зависит от диаметра используемых труб.