Группа теневых банкиров предстанут перед суд в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Группа лиц обвиняется в организации теневого оборота денежных средств.

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении группы лиц, подозреваемых в осуществлении незаконных банковских операций. По данным следствия, обвиняемые организовали систему нелегального кассового обслуживания для онлайн-казино и букмекерских контор, функционирующих в теневом секторе экономики.

Следственные органы установили, что участники преступной схемы предоставляли услуги по обналичиванию денежных средств клиентам за установленное вознаграждение. Общий объем незаконных операций превысил 810 миллионов рублей, из которых 77 миллионов рублей составила комиссия организаторов, а свыше 733 миллионов рублей было выдано клиентам наличными.

Суд назначил четырем фигурантам запрет определенных действий, шестеро находятся под подпиской о невыезде, а один из руководителей преступной группы содержится под домашним арестом. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в судебные инстанции, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении клиентов теневых банкиров возбуждено отдельное производство. Их обвиняют по статье о незаконной организации и проведении азартных игр.