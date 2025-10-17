Владельцам животных в Ленобласти придется зарегистрировать питомцев

Владельцев домашних животных в Ленинградской области обяжут зарегистрировать своих питомцев согласно новым поправкам в законодательство.

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура сообщает о введении новых законодательных норм, касающихся содержания и учета домашних животных. Как пояснила заместитель прокурора Мария Мамай, владельцы обязаны зарегистрировать питомцев в установленном порядке.

Данная мера вводится для усиления контроля за соблюдением правил содержания домашних животных и предотвращения жестокого обращения. Систематизированный учет позволит эффективнее отслеживать перемещения питомцев, своевременно выявлять и лечить заболевания, а также сократить число безнадзорных животных. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Ленинградской области.

Ведомство рекомендует владельцам животных ознакомиться с соответствующими нормативными актами и выполнить требования по регистрации питомцев. За дополнительными разъяснениями и консультациями следует обращаться в уполномоченные органы государственной власти.