Суд с председателя комитета эконадзора за неподчинение прокурору

Председатель Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области привлечена к административной ответственности. Основанием стало невыполнение официального требования прокурора о проведении внеплановой проверки.

Прокуратура Ленинградской области установила, что руководитель профильного ведомства не исполнила законное предписание надзорного ведомства. В Комитет было направлено требование об организации внеплановой проверки в отношении юридического лица, нарушающего законодательство в сфере охраны окружающей среды.

Комитет государственного экологического надзора обязан был провести проверку на основании поступившего требования, однако должностное лицо уклонилось от ее проведения. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Ленинградской области.

За бездействие прокуратура возбудила в отношении фигурантки дело по статье за невыполнение законных требований прокурора.

Суд признал фигурантку виновной и назначил ей наказание в виде штрафа. Исполнение судебного постановления остается на контроле областной прокуратуры.