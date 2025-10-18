Петербуржец выиграл 20 миллионов рублей в лотерее после сна о выигрыше

Житель Санкт-Петербурга стал миллионером, приобретя лотерейный билет после сна о выигрыше.

Мужчина по имени Николай ранее не уделял внимания суевериям и приметам. Однако петербуржец увидел сон, в котором становился обладателем крупного денежного приза. На следующий день после необычного сновидения он приобрел лотерейный билет через мобильное приложение, что впоследствии принесло ему выигрыш в размере 20 миллионов рублей.

По информации пресс-службы «Национальной Лотереи», победитель уже определился с планами по распоряжению средствами. Часть суммы будет направлена на строительство собственного дома, еще одна доля поступит на благотворительные цели.

В Лотерейной компании добавили, что идеи относительно использования выигранных средств также возникли у мужчины после сновидений.