Возгорание в Сланцах привело к гибели человека

Один человек погиб в результате возгорания в многоквартирном доме в Сланцах.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Ленинградской области, пожар произошел вечером в одной из квартир на улице Ленина. Источником огня стали постельные принадлежности.

Вследствие происшествия еще два человека были доставлены в медицинское учреждение на машине скорой помощи. Состояние пострадавших в настоящее время уточняется. Спасатели оперативно эвакуировали из соседней квартиры троих жильцов, включая одного ребенка.

Специалисты продолжают работу на месте для установления всех обстоятельств случившегося. Причины возгорания выясняются в рамках проведения проверки.

Стоит отметить, что ранее аналогичный инцидент был зарегистрирован в Кировском районе. При этом в результате пожара пострадала женщина. О ее состоянии не сообщалось.