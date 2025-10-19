Воскресенье, 19 октября 2025
Санкт-Петербург
Новости

Петербург и Ленобласть встретили  морозное утро в воскресенье

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Санкт-Петербург и Ленинградская область встречают морозное утро со значительным понижением температуры. 

Как сообщает начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале, лишь в Кронштадте сохраняется слабоположительная температура на уровне +1 градуса. На остальной территории региона столбики термометров опустились ниже нулевой отметки.

По словам синоптика, на большей части Ленинградской области температура составляет от —3 до —6 градусов, при этом самым холодным местом стал город Волосово с показателем —7,1 градуса. В центре Санкт-Петербурга минимальная температура достигла —0,7 градуса, однако днем ожидается потепление до +6 — +8 градусов.

Над акваторией Финского залива образовались облака, которые уже приблизились к Зеленогорску. В течение дня побережье Карельского перешейка останется под облачностью с возможными небольшими дождями. В предстоящую ночь в Санкт-Петербурге и на Карельском перешейке ожидается слабоположительная температура благодаря облачности и юго-западному ветру.

