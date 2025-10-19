Роспатент отказал Shaman в товарном знаке

Роспатент отказал певцу Shaman в регистрации товарного знака «Я русский».

Как сообщает РИА Новости, глава ведомства Юрий Зубов объяснил это решение общеупотребимым характером данной фразы. Выражение, несущее общеизвестное семантическое значение, не может быть зарегистрировано.

По словам Зубова, торговая марка должна обладать различительными признаками. Это необходимо для однозначной идентификации товаров или услуг конкретного производителя. Указанные требования распространяются на все виды знаков, включая словесные.

Причиной отказа стало несоответствие установленным критериям охраноспособности. Осенью 2024 года артист подал две заявки на брендирование алкогольной и парфюмерной продукции. Официальный отказ был вынесен в августе 2025 года.