Менеджер сообщил о госпитализации Александра Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был госпитализирован на несколько дней для прохождения медицинских процедур.

Об этой информации сообщил менеджер спортсмена Ваха Шанахоев. Он уточнил, что лечение было связано с неврологическими проблемами у бойца.

По словам представителя, Емельяненко находился в медицинском учреждении для проведения необходимых процедур. Весной этого года спортсмен перенес оперативное вмешательство на позвоночнике. Ранее боец рассказывал, что из-за серьезных проблем со спиной временно утратил возможность самостоятельно передвигаться.

Как сообщает ТАСС, 44-летний Александр Емельяненко является известным российским бойцом ММА. На его счету 29 побед в профессиональных поединках, девять поражений и одна ничья. В настоящее время спортсмен продолжает восстановление после перенесенной госпитализации.