В Гатчине подорожал проход в общественные туалеты

В Гатчинском округе Ленинградской области введены новые тарифы на посещение общественных туалетов.

Как сообщает «Гатчинская правда», стоимость посещения установлена в размере 30 рублей согласно решению Совета депутатов от 26 сентября 2025 года. Изменения затронули туалеты на территории «Аэропарка» в микрорайоне Аэродром и в Госпитальном переулке.

Одновременно с повышением цены расширен перечень льготных категорий граждан, имеющих право на бесплатное посещение. В список вошли ветераны и инвалиды Великой Отечественной, дети до 14 лет в сопровождении взрослых, инвалиды всех групп, участники специальной военной операции и их близкие родственники. Также право на льготу имеют ветераны боевых действий и многодетные семьи.

Для получения бесплатного доступа необходимо предъявить документы, подтверждающие соответствующий статус. Сообщается, что туалет в общественном пространстве «Аэропарк» временно закрыт на зимний период до весны 2026 года. Новые тарифы действуют на всех функционирующих объектах данной категории.