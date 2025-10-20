Нефть Brent подешевела до 61 доллара за баррель

На мировых рынках наблюдается снижение цен на нефть в начале новой недели.

По информации «Москва.ру», декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на уровне 61,03 доллара за баррель. Это на 0,42% ниже показателей закрытия предыдущих торговых сессий.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой на ноябрь также демонстрируют снижение на 0,42%. Оба основных сорта нефти показали падение более чем 2% по итогам минувшей недели. Тренд сохраняется уже третью неделю подряд под давлением опасений о переизбытке предложения.

Дополнительным фактором снижения стало заключение соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке. Инвесторы также внимательно отслеживают развитие торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем. Эксперты выражают опасения относительно возможного замедления экономического роста.