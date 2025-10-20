В Петербурге представлен проект бюджета на 2026-2028 годы

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга состоялось внеочередное заседание транспортной комиссии с участием представителей Комитета по транспорту.

По данным пресс-службы Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, на мероприятии был представлен проект городского бюджета на 2026-2028 годы. Депутаты задали вопросы о работе платных парковок и планируемых доходах от дифференцированной оплаты.

Комитет по транспорту прогнозирует общий доход от эксплуатации парковочного пространства в размере 11,2 млрд рублей на 2026 год. Основную часть поступлений — 10,7 млрд рублей — планируется получить от почасовой и поминутной оплаты на автомобильных дорогах регионального значения.

Дифференцированные тарифы зависят от уровня загрузки парковок и категории транспортного средства.

Внедрение новой системы тарификации предваряла масштабная аналитическая работа, проводившаяся с января 2024 года. Специалисты анализировали данные о загрузке улично-дорожной сети, используя информацию из ГИС ЕГПП и видеопоток. На основе этого анализа были утверждены перечни зон действия платы за пользование парковками по районам города.