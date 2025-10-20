Волонтеры собрали 252 мешка мусора на реке Вуокса

Волонтеры экологического движения «Чистая Вуокса» завершили сезон уборочных работ на туристических стоянках реки Вуокса в Ленинградской области.

Так, в 2025 году было собрано 252 мешка с отходами со 150 стоянок. Для сравнения, в 2014 году, когда проект только начинался, с 20-30 стоянок собирали до 900 мешков мусора. В Комитете по природным ресурсам Ленобласти отметили эту положительную тенденцию.

Добровольческий проект включает не только уборку территорий, но и просветительскую работу с туристами. Волонтеры организуют эко-походы и проводят посадку деревьев, способствуя формированию экологической культуры среди отдыхающих на природных территориях Ленинградской области.

Напомним, что с 15 по 17 октября делегация Комитета по природным ресурсам Ленинградской области находилась с рабочим визитом в Республике Беларусь. Основной целью поездки стал обмен передовым опытом и поиск перспектив для совместных проектов в лесной отрасли.