В Ленобласти связали низкую рождаемость с установками из телевизора

В рамках рассмотрения мер по повышению естественного прироста населения вице-губернатор Ленинградской области по социальной политике Николай Емельянов обратил внимание на социокультурные факторы, влияющие на демографические показатели. Он отметил, что распространенная в медиапространстве установка о первоочередной карьерной реализации к 40 годам способствует отсрочке решений о рождении детей.

При этом Емельянов подчеркнул, что текущий рост населения региона в значительной степени обеспечивается миграционными процессами, а не естественным приростом. Отдельной проблемой чиновник отметил практику регистрации новорожденных за пределами Ленинградской области, что отражается в статистических данных: из 14,2 тысячи детей, поставленных на учет в регионе, лишь 6,1 тысячи родились непосредственно на его территории.