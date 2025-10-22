Кинооператор Анатолий Мукасей был экстренно доставлен в больницу

Советский и российский кинооператор Анатолий Мукасей был экстренно госпитализирован в Москве после резкого ухудшения самочувствия.

В среду, 22 октября, стал известно об экстренной госпитализации известного кинематографиста Анатолия Мукасея. По информации РЕН ТВ, 87-летний кинооператор потерял сознание дома, после чего родственники вызвали скорую помощь. Врачи приняли решение о срочной доставке пациента в стационар.

Согласно данным Telegram-канала Mash, основанием для госпитализации стало подозрение на острое нарушение мозгового кровообращения. В настоящее время кинооператору оказывают необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

Напомним, что супруг актрисы Светланы Дружининой работает в кинематографе с 1960-х годов. В его фильмографии значатся десятки известных картин, включая «Дайте жалобную книгу», «Берегись автомобиля», «Большая перемена», «По семейным обстоятельствам» и «Чучело».