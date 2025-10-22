Раллийный КАМАЗ из команды «КАМАЗ-мастер» появился на площадке Авито

На платформе Авито Спецтехника появился уникальный лот — грузовик КАМАЗ-635050, который на протяжении 18 лет служил автомобилем технической поддержки легендарной команды «КАМАЗ-мастер». Этот транспорт использовался как мобильный командный пункт, инженерная база и транспорт для перевозки оборудования во время международных ралли-марафонов.

Автомобиль сопровождал команду на всех соревнованиях с 2007 по 2025 год, включая 15 участий в ралли «Дакар», 13 гонок «Шелковый путь» и все этапы российского чемпионата по ралли-рейдам. С 2012 по 2023 год машина функционировала как передвижной штаб, где принимались стратегические решения и осуществлялось управление гонками.

Технические особенности грузовика включают двигатель Cummins QSZ 13 мощностью 635 лошадиных сил, полный привод, усиленное шасси и увеличенную грузоподъемность. Конструкция с удлиненной базой позволяла транспортировать запчасти и оборудование для гоночных экипажей в условиях экстремальных нагрузок.

В октябре этот раритетный автомобиль был представлен в специальной зоне «КАМАЗ-мастер» на IV конференции «Дело Спецтехники» в Москве. Участники мероприятия получили возможность осмотреть исторический экземпляр как внешне, так и изнутри.

Продажа подобного автомобиля на открытом рынке происходит впервые. Для коллекционеров и ценителей автоспорта этот лот представляет особую историческую ценность как свидетельство побед российского ралли на международной арене. Появление такого предложения подчеркивает, что Авито становится площадкой не только для бытовых сделок, но и для продажи редкий необычных изделий.