На проспекте Ударников нашли 11 канистр с химическими отходами

Сотрудники прокуратуры нашли на химические отходы 1 и 2 класса опасности на контейнерных площадках проспекта Ударников в Санкт-Петербурге.

Прокуратура Красногвардейского района Северной столицы возбудила уголовное дело о нарушении правил обращения с экологически опасными отходами. С 2 по 3 июня 2025 года во дворах домов на проспекте Ударников сотрудники надзорного ведомства обнаружили 11 пластиковых канистр с химическими отходами.

Проведенное лабораторное исследование проб показало наличие отходов 1 и 2 класса опасности. Содержимое емкостей создавало потенциальную угрозу для здоровья граждан и состояния окружающей среды, рассказали в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Ход и результаты предварительного расследования взяты на контроль надзорным ведомством.