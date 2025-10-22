Белорусские троллейбусы и электробусы пополнят парк городского транспорта

Представители транспортного Комитета Санкт-Петербурга находятся с рабочим визитом в Минске для ознакомления с производством пассажирского транспорта. В ходе визита делегация осмотрела предприятия по поставкам подвижного состава для городской маршрутной сети.

Председатель Комитета по транспорту Валентин Еноков и генеральный директор СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин посетили производственные мощности ОАО «УКХ «БКМ» и Минского автомобильного завода. На данных предприятиях идет выпуск троллейбусов и электробусов, предназначенных для эксплуатации в Северной столице.

На данный момент в городе задействовано 248 троллейбусов белорусского производства, из которых 176 были поставлены с 2022 по 2025 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

На Минском автомобильном заводе завершается производство первой партии электробусов, запланированных к поставке в Северную столицу до конца текущего года в соответствии с государственным контрактом.

Напомним, что в рамках летних договоренностей город получит 120 сочлененных автобусов и 100 электробусов большого класса. По словам Валентина Енокаева, Беларусь является давним партнером Петербурга, с которым реализуются различные проекты, включая создание учебно-практического центра и организацию «монопарка» в Колпинском автобусном парке.

