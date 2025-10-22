Ленобласть наращивает мощности возобновляемой энергетики

Ленинградская область активизирует работу по внедрению международных экологических стандартов в топливно-энергетическом комплексе. Производители энергии наращивают объемы генерации из возобновляемых источников в соответствии с принципами устойчивого развития.
Стратегия развития энергетического сектора региона включает строительство новых генерирующих объектов, использующих альтернативные источники. Планируется задействовать энергию ветра, солнечную радиацию, водные ресурсы, а также биомассу и биогаз для производства электроэнергии. Проектная мощность каждого из таких объектов может ежегодно достигать 14,8 тысячи мегаватт в год, сообщает «Невский проспект».
Реализация запланированных проектов направлена на укрепление позиций Ленинградской области как территории, развивающей чистую энергетику. Внедрение современных экологических стандартов способствует системному сокращению углеродного следа регионального топливно-энергетического комплекса.