Полицейские выявили схему хищений в жилищной сфере Невского района

Правоохранители пресекли деятельность организованной группы в жилищном агентстве Невского района Санкт-Петербурга. Следствие устанавливает всех причастных к хищению бюджетных средств в особо крупном размере.

По данным следствия, с января 2023 года участники группы систематически похищали бюджетные средства, которые были выделены на функционирование учреждения.

Для реализации преступного замысла была зарегистрирована коммерческая организация без намерения вести реальную деятельность. Сотрудник агентства с помощью служебного положения обеспечивал заключение контрактов на охрану нежилых зданий с этой фирмой. После внесения в документацию ложных сведений о выполнении работ, денежные средства незаконно обналичивались. Предварительный ущерб от этой схемы превышает 4 миллиона рублей.

Также установлен факт хищений через механизм фиктивного трудоустройства. Участники группы оформляли на вакантные должности дворников лиц, не осуществлявших трудовую деятельность, с последующим присвоением их заработной платы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

С января 2023 по март 2024 года по данной схеме было похищено свыше 5 миллионов рублей. Все выявленные эпизоды объединены в одно уголовное дело, расследование которого продолжается.