В поселке Кирпичное завершили ремонт водопровода длиной 3,3 км

Проблема водоснабжения в поселке Кирпичное Выборгского района Ленинградской области полностью решена после капитального ремонта водопроводных сетей.

Как сообщает издание «Невский проспект», специалисты предприятия «Леноблводоканал» выполнили замену старых труб на протяжении 3,3 километра. Работы позволили обеспечить стабильным и надежным водоснабжением около 1200 местных жителей.

Новые трубопроводы изготовлены из современных материалов, обладающих повышенной прочностью и устойчивостью к коррозийным процессам. Эти технические характеристики сильно снижают вероятность возникновения аварийных ситуаций и перебоев в подаче воды.

Проведенная реконструкция инфраструктуры водоснабжения стала важным этапом в развитии поселка Кирпичное. Жители теперь могут рассчитывать на бесперебойную подачу воды благодаря использованию современных инженерных решений.