В Ленобласти изменили правила выдачи земли участникам СВО

Законодательное собрание Ленинградской области одобрило в первом чтении изменения в закон о выделении земельных наделов для военнослужащих — участников специальной военной операции.

Как сообщает allnw.ru, новая редакция документа предполагает дифференцированный подход в зависимости от места регистрации заявителя. Будет сформирован единый перечень поселений, где право на получение участка по сертификату предоставлено только тем военнослужащим, которые имеют постоянную регистрацию в Ленинградской области. По данным администрации региона, это направлено на предотвращение массовой регистрации граждан из других субъектов, в частности из Санкт-Петербурга, без их реального проживания в области.

Теперь все граждане, кроме тех, кто зарегистрирован не в Ленобласти, но заключил там контракт после 1 октября 2025 года, смогут получить землю по месту прописки или в иных поселениях, не входящих в ограничительный список. Таким образом, устанавливаются три категории получателей, имеющих разные права на выбор территории.