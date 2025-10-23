Прокуратура проверит управляющую компанию в поселке Житково

Выборгская городская прокуратура начала проверку по факту ненадлежащего содержания многоквартирного жилого дома в поселке Житково.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленинградской области, мероприятия проводятся в отношении управляющей организации ООО «Рассвет-Выборг», осуществляющей управление домом 24 на улице Центральной.

Стоит отметить, что в ходе проверки будет дана оценка деятельности компании по обслуживанию общего имущества в данном многоквартирном доме. Также специалисты изучат текущее состояние внутренних инженерных систем здания.

По итогам проведенных мероприятий, если информация о нарушениях лицензионных требований найдет подтверждение, работники надзорного органа применят весь комплекс предусмотренных законом мер реагирования, сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленинградской области.