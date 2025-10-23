Подростки из Петербурга попались на зацепинге в электричке

В Санкт-Петербурге транспортные полицейские пресекли опасное поведение подростков, занимавшихся зацепингом.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Российской Федерации, в сети Интернет был обнаружен видеоролик, где группа несовершеннолетних перемещалась на внешней части движущегося пригородного поезда.

Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативных мероприятий, позволивших установить личности всех участников инцидента. Ими оказались двое подростков в возрасте 15 и 16 лет.

В отношении законных представителей обоих несовершеннолетних были составлены административные протоколы по статье КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Дополнительно 16-летний молодой человек был привлечен к ответственности по статье КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на объектах железнодорожного транспорта».