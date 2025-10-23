Родителей хулиганов могут обязать сидеть с детьми на уроках

Депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» предложили ввести обязательное присутствие родителей на уроках вместе с детьми, систематически нарушающими дисциплину.

Как сообщает ТАСС, вице-спикер палаты Владислав Даванков направил соответствующее обращение министру просвещения Сергею Кравцову. Авторы инициативы считают, что такая мера поможет усилить ответственность родителей и повысить эффективность профилактики травли в учебных заведениях.

По мнению парламентариев, школы обладают ограниченным набором инструментов воздействия на учащихся, которые грубо нарушают правила поведения. Существующие меры дисциплинарного взыскания включают лишь замечание или выговор, а отчисление возможно только в исключительных случаях для подростков старше 15 лет. Нередко родители проблемных детей игнорируют замечания педагогов, что усугубляет ситуацию.

Предлагается установить срок сопровождения от нескольких дней до нескольких недель в зависимости от тяжести проступков. Решение о необходимости присутствия родителей должно приниматься педагогическим советом или специальной комиссией на коллегиальной основе. Это позволит обеспечить оперативное реагирование на проявления агрессии и буллинга в школьной среде.